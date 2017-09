Lui, Bob Halstead, aveva sedici anni quando ha incontrato per la prima volta Susan Akie-Mote, una bambina appena nata. Era una fredda mattina d'inverno e Bob doveva andare a scuola, ma aveva perso l'autobus. Così il ragazzo fu costretto a percorrere la strada a piedi. Quel giorno, però, nella sua scuola a Waterburyk, nel Connecticut, lo studente non arrivò mai. Questo perché, mentre camminava a piedi, trovò sulla strada una cappelliera blu abbandonata che attirò la sua attenzione. All’interno c’era una bimba con il cordone ombelicale ancora attaccato. Bob avvisò subito la sua mamma e, insieme a lei, prese la neonata, la coprì e la portò in ospedale. Era il primo novembre del 1968 quando Bob e la mamma Marie lasciarono la bimba nelle mani dei medici: i due erano probabilmente convinti che non l’avrebbero mai più incontrata. E invece ora, quarantanove anni dopo quel primo incontro, Bob e "Baby Susan" si sono rivisti.

L'incontro tra le lacrime di Bob e Susan – Anche grazie a Facebook la donna, che fu adottata da una famiglia e oggi è una infermiera mamma di tre figli, è riuscita a mettersi in contatto con quel ragazzo che le ha salvato la vita. Bob, che adesso ha sessantacinque anni, ha accolto con gioia il messaggio arrivato sul social network e ha accettato di incontrare la donna. Un incontro commovente che è stato ripreso dall’emittente News 12 Long Island. “Non riesco a credere che sto per incontrare Bob, sento che riuscirò a riempire gli spazi vuoti della mia vita”, ha detto Susan davanti alle telecamere prima che Bob arrivasse. “Sono contento di averti trovata”, le ha detto invece lui abbracciandola tra le lacrime. L’uomo ha poi portato Susan dalla mamma Marie, ora novantatreenne. “Ciao tesoro, che lieto fine – ha detto l'anziana alla donna – È stato Dio a metterci sulla tua strada”.