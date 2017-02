Assurdo doppio incidente ferroviario lunedì sera sulla linea Bari – Lecce, nel Barese. Due treni che viaggiavano sulla stessa tratta ma in direzioni opposte si sono trovati improvvisamente di fronte sui binari un mezzo cingolato, un piccolo trattore o un escavatore, che era stato abbandonato poco prima. Inevitabile il doppio impatto per i due convogli, un Frecciargento diretto a Lecce con settanta passeggeri a bordo e un regionale Fasano-Bari con a bordo sette viaggiatori. Fortunatamente nell'incidente, avvenuto intorno alle 22.30, nessuno si è fatto male e non risultano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo.

A seguito dello schianto, però, sono stati ingenti i danni ai due treni e all’infrastruttura (binari e impianti di segnalamento), come comunicano da Ferrovie Italiane. Anche per questo per ore l'intera tratta è andata in tilt con la circolazione completamente bloccata in entrambi i sensi di marcia. Solo all’una di questa notte, dopo il lavoro dei tecnici, la circolazione è ripresa su un solo binario a senso unico alternato e solo martedì mattina poco prima delle 7 la circolazione è ripresa regolare. Complessivamente sono stati coinvolti 18 treni con cancellazioni e ritardi fino a tre ore per due Intercity Notte.

Sull’episodio Rete Ferroviaria Italiana ha sporto denuncia contro ignoti e sono in corso ora le indagini della Polizia Ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è probabile che il conducente del trattore, forse un agricoltore, abbia tentato di attraversare i binari in una zona di campagna all'altezza di Torre a Mare per evitare il passaggio a livello poco lontano, che era chiuso. Il mezzo però sarebbe rimasto bloccato e lui sarebbe fuggito prima dell'arrivo dei treni. Non è escluso neanche che il mezzo possa essere stato indebitamente sottratto al proprietario e trasportato fino in quel posto

Dopo il doppio impatto sul posto sono stati trovati solo i rottami del mezzo. Gli inquirenti hanno fatto sapere che la zona martedì è stata perlustrata da un elicottero della polizia alla ricerca di eventuali tracce lasciate dal conducente del trattore per capire quale possa essere stata la via di fuga. I Vigili del fuoco invece hanno compiuto rilevazioni termiche sul trattore cingolato per rilevare tracce di presenza umana.