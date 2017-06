Tre bambini sono stati lasciati in un'automobile parcheggiata sotto il sole perché il padre e la madre volevano andare a pranzo al ristorante indisturbati e godersi aragoste e champagne in santa pace. A denunciare il fatto, raccontato da molti quotidiani britannici, è stato proprio il titolare del ristorante Seahorse a Llandudno, in Galles, andato su tutte le furie quando ha visto arrivare nel locale un bimbo di 6 anni, scalzo, che chiedeva dei genitori. Il ristoratore ha indicato il tavolo ma il padre gli ha ordinato di tornare immediatamente in auto e di non disturbarli.

Il titolare del ristorante ha assistito senza parole alla scena, come racconta anche al Sun, e ha poi detto che per tutta la cena la coppia è stata scortese con il personale, accusandoli di aver cucinato cibo di pessima qualità e dicendo che non avrebbero pagato. Dopo una lunga discussione il ristoratore ha detto che tutto all'interno del ristorante era registrato, compreso l'arrivo del bambino, così l'uomo ha sporto denuncia: "Mi dispiace moltissimo per i bambini, non sarei stato in grado di lasciare solo in auto al caldo nemmeno il mio cane, non capisco come si possa fare una cosa simile con tre figli".