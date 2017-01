Chissà cosa sarebbe accaduto se un passante non si fosse accorto di quel passeggino abbandonato in mezzo a una strada in balia di una vera e propria bufera: probabilmente il bambino di 18 mesi che stava dormendo sarebbe morto assiderato, mentre sua madre era a poche decine di metri, all'interno di un supermercato, apparentemente del tutto disinteressata alle conseguenze del suo incredibile gesto.

E accaduto la scorsa settimana a Whitstable, nel Regno Unito, dove un uomo si è insospettito alla vista di un passeggino: incuriosito, si è avvicinato accorgendosi che un bimbo piangeva disperatamente dopo essere rimasto per un tempo indefinito al gelo. L'uomo lo ha avvolto in una pesante coperta e ha allertato la polizia, che si è messa sulle tracce della madre. "Abbiamo ricevuto una chiamata da un uomo che era sconvolto dopo aver soccorso un bimbo – ha detto un portavoce del commissariato – Secondo le prime indicazioni la donna era stata vista l'ultima volta intorno alle 18.20 del 3 gennaio davanti al supermercato sulla Canterbury Road".

I poliziotti si sono messi alla ricerca della ragazza, trovandola solo molte ore più tardi non molto lontano dal luogo dove aveva abbandonato il suo bambino che, nel frattempo, è stato portato in ospedale per accertamenti.