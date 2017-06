Una scena drammatica è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di un parcheggio sotterraneo nella città di Guiyang, nella parte sud occidentale della Cina. Nelle immagini si intuisce chiaramente che una donna sta abbandonando il figlio, visibilmente terrorizzato, in un angolo di un parcheggio sotterraneo e poi scappa.

L’inquietante filmato mostra la mamma che arriva nel sottopassaggio con in braccio il bambino, prova a dare uno sguardo intorno a sé per essere sicura che nessuno la stia osservando, quindi lo lascia seduto in terra tra le lacrime, senza mostrare alcuna pietà o ripensamento. L’unica "accortezza": una busta su cui farlo sedere, poi appoggiarlo al muro e una borsa, forse con qualche effetto personale all'interno.

Come riporta il Sun, il bambino sarebbe stato troppo piccolo anche solo per camminare. Tant’è che ad un certo punto il bimbo comincia a gattonare fino ad essere notato da una donna che lavorava nel parcheggio. Sembra che il giovanissimo stesse invadendo la corsia delle automobili col rischio di essere investito dalle auto in corsa. Il bambino è stato portato in ospedale per precauzione, ma sta bene. Ora la polizia è sulle tracce della sua genitrice.