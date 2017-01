Senza cibo, emaciato al punto tale da non riconoscerne la razza e piaghe aperte su tutto il corpo. È stato ritrovato in questo stato drammatico lo scorso 3 settembre Tyson, un Rottweiler costretto per tre mesi interi a badare a sé stesso in una casetta da giardino. La sua padrona, infatti, aveva probabilmente di meglio da fare e l'ha abbandonato per le vacanze estive, pensando che quella bestiola potesse cavarsela da sola. Invece, quando gli ispettori della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali, lo ha scoperto privo di forze e con escoriazioni sulle zampe e la testa, lo ha portato subito nel più vicino ospedale veterinario di Birmingham ma è morto poco dopo a causa delle ferite.

in foto: Tyson ritrovato dagli ispettori dopo 3 mesi di incuria da parte della padrona (Metro).

La proprietaria di Tyson, Sandra Sangha, 42 anni, è stata dichiarata colpevole di fronte alla corte di Birmingham lo scorso 6 gennaio, come ha riportato il quotidiano locale Metro. È stata condannata a una pena detentiva di 15 settimane, sospesa per due anni e all'impossibilità di avere un animale domestico per dieci anni, oltre alla pena pecuniaria di circa 350 euro. "Quando ho guardato nel capannone, Tyson era in un angolo esposto al vento e alla pioggia – ha raccontato l'ispettore Dawn Burrell, che ha studiato il caso -. Non c'era acqua e cibo per lui ed è stato in queste condizioni per almeno tre mesi. È stato chiaramente trascurato ed era così debole che ho dovuto portarlo dal capannone al mio furgone per far venire i veterinari. Non riesco a dimenticare la vista di lui raggomitolato in un angolo".