Una donna statunitense dell'Iowa deve rispondere alle accuse di aver abbandonato a casa i quattro figli piccoli per recarsi in vacanza in Germania. Era il 21 settembre scorso quando la polizia della città di Johnston è stata chiamata da alcune persone, che hanno chiesto che gli agenti verificassero le condizioni di quattro bambini di 2, 7, 6 e 12 anni, tutti lasciati completamente soli in una casa. Fortunatamente i bimbi stavano bene, ma un controllo approfondito ha permesso agli agenti di scoprire che la madre – Erin Lee Macke – si era recata in Europa per fare una vacanza.

Le autorità statunitensi si sono immediatamente messe in contatto con quelle tedesche, che a loro volta hanno rintracciato la donna invitandola a tornare immediatamente a casa: non appena è atterrata, è stata tratta in arresto. La polizia aveva trovato nella sua abitazione oltre a quattro minori abbandonati anche alcune armi da fuoco del tutto incustodite, che in qualsiasi momento i bambini avrebbero potuto prendere ed utilizzare. "Non mi era mai capitata una cosa del genere – ha detto il capo della polizia -. La mamma ha letteralmente abbandonato i quattro figli per fare una vacanza in santa pace in Europa".