Fortunata, davvero molto fortunata. È uscita da quel groviglio di lamiere della sua Smart solo con qualche contusione e qualche leggero graffio. Lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione Nord, nei pressi di Avio, la piccola autovettura della donna è stata letteralmente stritolata da un Tir contro un guard-rail. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio dopo le 17, quando i vigili del fuoco del comando di Verona sono intervenuti con due mezzi e cinque unità, in A22 direzione Nord, tra le uscite di Affi e Ala-Avio, per incidente stradale tra un autoarticolato ed una Smart. La donna all'interno della macchina è stata estratta, cosciente e lievemente ferita, dai pompieri, che l'hanno affidata alle cure del personale Suem 118 ed elitrasportata all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche la polizia stradale. Inevitabili i disagi al traffico.