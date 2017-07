Caos in autostrada dopo un terribile incidente avvenuto nel cuore della notte al Km 250 dell’a14 tra i caselli di Porto Recanati – Loreto e Civitanova Marche. L’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo che, sbandando, è finito contro il guardrail, e poi ha preso fuoco. Nell’impatto ha riversato sul piano viabile parte del carico costituito da frutta. Sul posto sono subito intervenute alcune squadre di vigili del fuoco sia dal distaccamento di Osimo che da Civitanova Marche che hanno spento le fiamme e prestato soccorso all’autista. L’uomo è stato poi trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Civitanova Marche dove tutt’ora si trova ricoverato.

L’uomo, di origini bulgare ma residente a Fermo, ha riportato ustioni di secondo grado al torace e a un piede. Potrebbe essere stato colto da un colpo di sonno al volante, ma saranno le indagini della polizia autostradale di Porto San Giorgio a stabilire cosa è accaduto. Sembra che dopo l’incidente abbia provato a scendere dal tir, ma non appena ha aperto la porta della cabina dalla parte del guidatore, le fiamme sono penetrate all'interno, investendolo. Alla fine è riuscito a uscire dalla motrice dalla parte opposta, riportando però varie ustioni.

Autostrade per l’Italia ha poi comunicato che sull’autostrada A14 Bologna-Taranto si è resa necessaria lunedì mattina la chiusura del tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Pescara. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Pescara dopo l’uscita obbligatoria a Loreto si consiglia di percorrere la strada statale 16 Adriatica verso Civitanova Marche, dove rientrare in autostrada verso Pescara. Disagi e lunghe le code in mattinata sull'autostrada anche in direzione nord, in Emilia Romagna, per la chiusura del tratto di autostrada tra Forlì e Faenza sempre per un camion andato a fuoco.