Dopo la battaglia per il panino libero ora nelle scuole torinesi arriva la lotta per l'accesso libero all'acqua. Dopo il via libera al pranzo portato da casa, infatti, negli istituti scolastici del capoluogo piemontese si è aperta la questione dell'acqua servita nelle caraffe in mensa. In molte scuole la brocca viene vietata ai piccoli che si portano il pasto da casa e che quindi non pagano il servizio mensa, per questo sulla questione si è aperto un dibattito politico che però si è concluso, almeno per il momento, con lo stop all'acqua della caraffa per gli alunni che si portano il panino da casa. Tutta colpa di un emendamento, presentato dalle opposizioni, che doveva cambiare le cose ma che alla fine è stato bocciato in consiglio comunale per scelta del M5S.

Una situazione che ha fatto scattare un nuovo intervento del movimento "Caro Mensa" formato dai genitori che da anni si battono per la libertà di scegliere tra pasto da casa o mensa e che ora sono di nuovo sul piede di guerra. "Ad oggi in molte scuole di Torino ci sono situazioni in cui le addette delle ditte piuttosto che le insegnati negano l’acqua ai bambini. La mozione respinta in questa forma legittima chi si comporta così e non tutela i bambini. E’ totalmente indifendibile", hanno spiegato i genitori che per ora dovranno mettere anche una bottiglietta d’acqua nello zaino dei loro figli.

A gettare acqua sul fuoco però è arrivata la spiegazione del consigliere M5S Antonio Fornari secondo il quale la bocciatura dell'emendamento è stata decisa solo perché era fuori dal tema di discussione della mozione. "Quello bocciato è un emendamento che non c'entrava nulla con la mozione che si occupa principalmente delle lavoratrici impegnate nella mensa. Questo emendamento c’entrava come i cavoli a merenda, per questo è stato cassato" ha spiegato Fornari. A questo punto si spera in un nuovo provvedimento di indirizzo prima della predisposizione del capitolato di gara per la refezione scolastica