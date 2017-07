Era tutto iniziato un po’ come un gioco: Jelinajane Bedrijo Almario, 16enne californiana, aveva fatto una proposta ad alcune sue coetanee e ragazzine anche più piccole che frequentavano la stessa scuola: “Questo lavoretto vi farà guadagnare diversi soldi, li potrete spendere come volete”. E così quella teenager americana era diventata in poco tempo la ‘madame’ di un'organizzazione che gestiva una rete di giovanissime prostitute. Jelinajane chiedeva alle ragazze di mandarle delle foto in intimo e successivamente le postava in diversi siti web d’incontro. Nel giro di poche settimane si era creato un vero e proprio giro di prostituzione minorile al motel che si trova nella Highway 99, nella contea di Tulare (California).

La 16enne si occupava di organizzare gli incontri, chiedere i pagamenti e, quando la situazione si faceva complicata, mandava messaggi minacciosi ai clienti che non volevano pagare e alle stesse baby squillo qualora i genitori le cercassero durante il lavoro. Ma ben presto qualcuno a cominciato ad insospettirsi per quello strano via vai nel motel. La polizia si è messa ad indagare e in poco tempo è risalita a Jelinajane. La ragazzina è stata arrestata il 16 maggio del 2016 quando aveva ancora 16 anni ed ora è arrivata la condanna per sfruttamento della prostituzione minorile. Un secondo processo si è svolto il giorno dopo che la ragazza ha compiuto 18 anni (pochi giorni fa), in questo il giudice ha confermato la condanna per sfruttamento della prostituzione minorile: 13 anni di carcere.