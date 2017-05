Il suo video, messo online dalla mamma, aveva emozionato migliaia di utenti della rete con quella prima parola ripetuta a sole sette settimane di vita ascoltando la madre. Dopo quella scena che aveva portato anche a interviste e apparizioni in show televisivi, purtroppo le cose sono andate un po' diversamente da come tutti si sarebbero aspettati. Il piccolo Cillian McCann, che oggi ha due anni di vita, infatti non parla affatto e deve ancora pronunciare la sua seconda parola.

Come ha raccontato la stessa mamma ai media inglesi, al bimbo è stata diagnosticata una forma di autismo che gli sta impendendo di comunicare verbalmente anche se i medici credono che possa sbloccarsi in futuro. Dopo aver condiviso la gioia del primo "Hello" in un video, la signora McCann ora si trova a desiderare più di ogni altra cosa che il suo piccolo possa dire "ciao, mamma". "Prego ogni giorno per poterlo sentir parlare. Abbiamo fatto di tutto per stimolarlo, cercando soprattutto di farlo relazionare con altri bambini, ma non siamo riusciti ad ottenere nessun risultato", ha raccontato la donna.

La famiglia comunque sta seguendo i consigli di uno psicologo che ha in cura il bimbo in attesa che Cillian possa sbloccarsi nei prossimi mesi. "Nonostante tutto resta un bimbo molto speciale", ha tenuto a sottolineare la mamma, assicurando che sa farsi capire da tutti e che "stupisce ogni giorno con quello che è in grado di fare" nonostante l'età.