Come fare una vacanza "all inclusive" senza spendere neanche un euro? Semplice, scegliendo come meta Rimini: protagonisti saranno 12 ragazzi che avranno un solo onere, quello di pubblicare sui socia network foto e video delle loro vacanza in provincia di Rimini, dalla costa alla collina. Il progetto è stato chiamato "Il lavoro più bello del mondo" e a promuoverlo è stato Silb, l’associazione di categoria di discoteche e locali, in collaborazione con Apt, Black marketing Guru, Confcommercio Rimini, i locali e le attività del territorio.

Dodici ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni verranno selezionati ogni due settimane: il primo gruppo ha già portato a termine il suo "lavoro" e ne è già scattato un altro. Non è necessario essere professionisti della comunicazione per candidarsi, basta avere una buona dimestichezza con i social network. I partecipanti vengono selezionati tramite una campagna digitale e le iscrizioni sono ancora aperte. Per ottenere informazioni basta cliccare su www.lavoropiubellodelmondo.com e www.myrimini.com, ma è necessario sapere che la concorrenza è assolutamente spietata, essendo già pervenute 1.500 candidature non solo dall'Italia, ma anche dal resto d'Europa.

Gianni Indino, presidente regionale Silb e di Confcommercio Rimini, ha dichiarato: "Siamo molto contenti di come sta andando questo progetto di promozione. Le prime indicazioni sono ottime: dai dati in nostro possesso abbiamo più di 5 milioni di visualizzazioni. I ragazzi si stanno godendo la loro vacanza e hanno preso alla lettera il ‘lavoro più bello del mondo’ con una notevole attività sui social. Il territorio li sta coccolando e siamo certi che ricorderanno per sempre questa esperienza". I "vacanzieri" devono seguire un preciso programma di viaggio e sono seguiti costantemente, ma possono godersi discoteche e ristoranti di alto livello senza mai dover sborsare un euro.