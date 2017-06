La prima volta che Andy Mitchell ha visto Justin con la sua divisa da lavoratore di fast food camminare sul ciglio della strada a Rockwall, Texas, era la scorsa estate e vi era una temperatura di 35 gradi centigradi. Un vero inferno. Per questo ha subito deciso di offrirgli un passaggio, ma non avrebbe mai immaginato che questo semplice gesto avrebbe cambiato la vita di entrambi. In macchina, Andy ha scoperto che Justin, 20 anni, percorreva quel tragitto sotto il sole infuocato tutti i giorni per andare a lavoro, tre miglia di sacrificio e sudore che lo separavano dalla Teco Casa, la catena dove serve tutti i giorni panini e birra. Il suo più grande sogno? Mettere da parte denaro sufficiente a comprare una macchina.

La storia di Justin ha talmente colpito Andy che ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Facebook un vero e proprio appello per realizzare il desiderio del suo nuovo amico. Così, in meno di 48 ore, sono stati raccolti più di 5500 dollari. Tra le persone che hanno deciso di aiutare Justin, ci sono anche Samee Dowlatshahi, proprietario di una nota pizzeria della cittadina a stelle e strisce, e Danny Rawls, responsabile commerciale di Toyota di Rockwall. "Ho subito pensato che questa storia fosse forte, che bisognava fare qualcosa per questo ragazzo" ha detto alla stampa locale Rawls, che è riuscito ad avere un prezzo speciale su una Toyota Camry 2004 in quel momento disponibile.

Insieme a Dowlatshahi lo scorso venerdì ha consegnato la vettura a Justin, che è rimasto letteralmente a bocca aperta. "Non puoi immaginare quante persone hanno voluto aiutarti – ha detto Mitchell, presente all'evento -. Da questo momento protrai utilizzare questa macchina invece dei tuoi piedi per andare a lavorare".