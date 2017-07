Uguali in tutto e per tutto, tanto nella fisionomia fisica quanto nella disponibilità a impegnarsi nello studio. Giorgio e Marco Bursio sono due gemelli palermitani ed entrambi sono riusciti a diplomarsi con un lusinghiero 100 e lode al liceo scientifico Einstein di via Vivaldi. Un risultato sorprendente, ottenuto grazie a un impegno quotidiano intensissimo; i due stanno già preparando le valige. Lasceranno il capoluogo di regione per continuare gli studi universitari.

Giorgio si è diplomato con una tesina multidisciplinare in lingua inglese sul concetto di vita "come un faro tra i momenti di luce e di ombra". Marco, invece, ha stupito i docenti con un lavoro sulla figura dello specchio "da oggetto magico a riflesso dell’animo umano". "Io mi aspettavo di raggiungere il cento visto che sono arrivato agli orali con una votazione di settanta – ha commentato – ma di certo non mi aspettavo la lode". Idem per Giorgio che è rimasto colpito della votazione raggiunta.

I due palermitani percepiranno anche un premio economico attribuito dal Ministero a coloro che conseguono la lode: nel 2016, i ‘cento e lode' hanno percepito 370 euro (meno del minimo storico di 450 euro, raggiunto nel biennio scolastico 2014-2015).