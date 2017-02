in foto: La protagonista di "Io sono Jazz".

Una società di New York produttrice di bambole ha dichiarato di essere intenzionata a vendere la prima bambola transgender, basata sulla protagonista del documentario "Io sono Jazz". Il debutto è previsto la prossima settimana al negozio di giocattoli New York Toy Fair e sul sito web Tonner Doll Co. A luglio il prodotto sarà venduto anche in negozi specializzati. La bambola sarà alta circa 45 centimetri e sarà commercializzata al prezzo di 9o dollari. Come riportato da un portavoce dell'azienda, l'oggetto viene prodotto su uno stampo di plastica anatomicamente senza genere, come avviene per la maggior parte delle bambole, e sarà indicato per bambini a partire dagli otto anni d'età.

Quarant'anni fa veniva commercializzata "Gay Bob", una bambola pensata per simboleggiare l'omosessualità.