Toulouse-Lautrec in mostra a Torino

Le mostre da non perdere nel mese di dicembre sono una più bella dell'altra, si spazia dal classico al contemporaneo. Ne abbiamo selezionate 10 tra le più importanti aperte al pubblico durante il periodo di festa. Dalla pittura di Toulouse-Lautrec che scalda il cuore alle strutture monumentali di Anish Kapoor, come anche quelle dei coloratissimi mattoncini lego in The art of the Brick, ed ancora gli ininerari urbani di Arnoldo Pomodoro e una bella mostra fotografia in Fondazione Prada, Piero della Francesca e un Basquiat omaggiato nella sua breve e intensa carriera. Mentre a Torino La Reggia della Venaria ospita l'artista fiammingo Brueghel, e Venezia guarda con un tocco di romanticismo guarda al suo passato con una mostra sulla Bottega Cadorin, per ripercorrere il filo della storia.

Il fascino della Belle Epoque è ancora più magico a Natale.

in foto: Touluse Lautrec in mostra a Torino

La città di Torino ospita ‘Toulouse-Lautrec. La Belle Epoque', dedicata al maestro francese in 170 opere in prestito dall'Herakleidon Museum di Atene. Sarà visitabile fino al 5 marzo a Palazzo Chiablese provenienti. L'importante rassegna resterà aperta per tutta la durata delle festività, seppur con orari ridotti. Il 24 dicembre i capolavori bohemien di Lautrec potranno essere ammirati a partire dalle 9.30 fino alle 17.30, e durante il giorno di Natale l'ingresso sarà consentito dalla 14.30 alle 19.30. Mentre per il 26, Santo Stefano, l'esposizione estenderà l'orario all'intera giornata, fino alle ore 19.30.

Il rosso sgargiante del contemporaneo Kapoor, passionalità e trionfo materico.

in foto: Anish–Kapoor al MACRO, Museo d'Arte Contemporanea

A Roma è approdato invece l'artista contemporaneo Anish Kapoor. Il Macro opita 30 opere, di cui 24 sono inedite, dell'ultima produzione dell'artista angloindiano. Si tratta di rilievi e dipinti composti da strati di silicone rosso e bianco e poi sculture che appaiono come strutture monumentali, protagonista la "Sectional Body Preparing for Monadic Singularity". Una mostra, che celebra il ritorno in Italia dell'artista dopo 10 anni di assenza. Un trionfo materico e di passionalità intrinseca. Il Macro sarà aperto al pubblico il 24 e 31 dicembre dalle 9 alle 17, il 25 dicembre e 1 gennaio dalle 11.00 alle 18.00.

La mostra ‘boom' dell'anno “The art of the Brick”

in foto: The Art Of The Brick

All’Auditorium Parco della Musica dopo il successo di pubblico ricevuto a livello internazionale, l’artista statunitense Nathan Sawaya ritorna a incantare con “The art of the Brick”, una serie di monumentali sculture realizzate con migliaia di LEGO. Le parole del curatore Fabio Di Gioia

Questa mostra lascia a chi la guarda la voglia di rivederla. Suscita pensieri e riflessioni. Non sono semplicemente delle opere d'arte, ma molto di più. Quando i bambini vengono a visitarla vorrebbero subito cominciare a creare anche loro.

I 90 anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro si festeggiano a Palazzo Reale a Milano.

in foto: Arnaldo Pomodoro, Palazzo Reale

Sono passati 90 anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro e Milano lo celebra a Palazzo Reale con mostra antologica allestita nella Sala delle Cariatidi. Il percorso espositivo che si snoda in un itinerario urbano: i luoghi simbolo di una città che l'artista sentiva come sua, come egli stesso ha di recente raccontato

Sono arrivato a Milano nel 1954 e ho deciso di trasferirmi da Pesaro nel ‘53 ero dopo aver visitato la grande mostra di Picasso, allestita proprio nella sala delle Cariatidi, dove era esposta Guernica È stata una folgorazione che mi ha spinto a decidere di dedicare la mia vita all'arte.

Per gli amanti della fotografia “Give Me Yesterday”.

in foto: "Give Me Yesterday"– Fondazione Prada

La Fondazione Prada ha approfittato di tutto il calore del Natale per inaugurare un nuovo spazio espositivo, ridisegnato da Rem Koolhaas, l'Osservatorio, in Galleria Vittorio Emanuele II. Ad aprire l'evento è unincantevole mostra l’esposizione fotografica “Give Me Yesterday”. In questo nuovo spazio della Fondazione, si darà vita a una continua attività di eleborazione delle proproste culturali di Milano e che si integrerà con i progetti della fondazione stessa.

Per gli amanti dell'arte tradizionale imperdibile Piero della Francesca.

in foto: La madonna della Misericordia, di Piero della Francesca a Palazzo Marino

Sempre a Milano in piazza della Scala, c’è in esposizione la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, a Palazzo Marino in Sala Alessi, prezioso regalo da parte dell’amministrazione comunale che si potrà ammirare il 24 dicembre dalle 9.30 alle 18, il giorno di Natale e per Santo Stefano dalle 9.30 alle 20. Anche quest’anno il Comune di Milano ha così rinnovato il tradizionale appuntamento natalizio con uno dei massimi capolavori del Rinascimento, la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, pala centrale dell’omonimo Polittico conservato al Museo Civico di Sansepolcro, città natale del Maestro toscano.

Ricordare Basquiat, per gli amanti del contemporaneo.

in foto: Jean–Michel Basquiat al Mudec

Per gli amanti del contemporaneo imperdibile la mostra omaggio al più grande artista afroamericano Basquiat, ospitato al Mudec di Milano in 140 lavori che percorrono il genio artistico e la sua vita e carriera brevi e intense. È stato un personaggio fondamentale nella storia contemporanea americana perché capace di intrecciare, unico per quei tempi, l’energia urbana dannata di New York con le sue radici segnate dalla schiavitù e dalla diaspora. La mostra si potrà visitare anche durante il giorno della vigilia, il 24 dicembre, dalle 9.30 alle 14, il 25 dicembre dalle 14.30 alle 19.30, il 26 dalle 9.30 alle 19.30.

La bellezza dell'arte fiamminga alla Reggia Venaria.

in foto: Brueghel in mostra alla Veneria

Mentre a La Reggia della Venaria a Torino si ospita l'arte fiamminga con la mostra dedicata a Brueghel che riunisce i più importanti artisti a cavallo tra il XVI e XVII secolo, e russo con l'esposizione ‘Le meraviglie degli Zar', ripercorrendo centinaio di opere tra dipinti, abiti, porcellane, arazzi e oggetti preziosi lo splendore del palazzo imperiale di Peterhof. Il giorno di Natale le mostre resteranno chiuse, mentre alla vigilia l'orario di apertura al pubblico è dalle 9 alle 17 e il 26 dicembre dalle 9.30 alle 18.30 mentre Brueghel chiuderà un'ora dopo, alle 19.30.

Venezia ripercorre la sua storia con una mostra dedicata alla Bottega Cadorin.

in foto: La bottega dei Cadorin, una mostra a Venezia

Palazzo Fortuny ha dedicato le sue sale alla dinastia artistica della Bottega Cadorin. Centinaia di opere, differenti in stile e materiale, ripercorrono i cinque secoli di storia di questa eccezionale dinastia. Per tre secoli con la loro arte du al centro della Serenissima, molto si deve allo scultore Vincenzo che nel 1925 riavviò l'impresa. Grande scultore divenne capo di una bottega prestigiosa bottega chiamata a lavorare per i Savoia e per D'Annunzio e a ricostruire chiese devastate dalla guerra, insieme a chiese, case e palazzi di mezza Italia, specie in Friuli e a Trieste, partecipando alle esposizioni della Biennale sin dalla sua fondazione. La mostra sarà chiusa il giorno di Natale e domenica 1 gennaio il Palazzo resterà chiuso.

Il trionfo del surrealismo a Bologna.

in foto: Una mostra dedicata a Dalì a Bologna

A Bologna Palazzo Belloni si potrà visitare la mostra “Dalì Experience”, ricca di installazioni, pone il visitatore in un percorso multimediale e onirico che rievoca il nondo di Salvador Dalì. Le opere provengono dalla collezione The Dalí Universe: sculture, grafiche dipinti. L'universo di Dalì si estende capillarmente in tutta la città di Bologna, non una semplice mostra ma un'immersione sensoriale nell'onirico. Il pubblico sarà guidato fra le opere del maestro attraverso percorsi sonori e giochi ottici. La mostra sarà visitabile sia domenica 25 dicembre, che 1 gennaio dalle 16 alle 20 e l'ultimo ingresso è alle 19.