Non solo regali sotto l'albero, pranzi interminabili e auguri: le feste natalizie, secondo una ricerca condotta dalla Ann Summers, rivenditore britannico di lingerie e sex toys, durante le festività 4 persone su dieci non si limitano a scambiarsi gli auguri di rito ma in molti casi arrivano ad avere rapporti sessuali. Ciò è maggiormente vero tra colleghi di lavoro: lo studio, infatti, ha rivelato che è proprio il campo professionale quello in cui si creano le occasioni più irrinunciabili per incontri hot.

L'indagine è stata svolta su un campione di 2mila lavoratori: nel 39% dei casi le persone hanno ammesso di aver fatto sesso con un collega durante le feste aziendali organizzate per il Natale, mentre oltre il 50% ha raccontato di aver baciato un compagno di lavoro. Stando a quanto spiega il Mirror è il parcheggio dell'ufficio il luogo prediletto per gli incontri intimi, tanto da essere stato indicato nel 25% dei casi esaminati; un 21% sceglie la sala riunioni, il 18% opta per un ripostiglio, il 16% la stanza del direttore e un 15% la propria scrivania. Meno sorprendentemente, uno su cinque ha rivelato di essersi ritrovato nell'imbarazzante situazione di essersi ubriacato alla festa di Natale.

Le professioni dove, stando allo studio inglese, è più probabile avere comportamenti promiscui vedono in testa il settore dell'IT (Information technology) con il 76%; segue il mondo delle professioni legali al 74%, le risorse umane al 72 a pari merito con il settore trasporti e logistica; quindi la finanza con il 71% e il mondo dei media e del marketing al 68%. In classifica anche il comparto salute (52%) e quello scolastico (con il 45%).