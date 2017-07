Si terrà a Napoli, nel centro storico del capoluogo partenopeo "Ricomincio dai Libri", la fiera del libro che animerà dal 29 settembre al 1 ottobre l'ex Ospedale della Pace in Via dei Tribunali 227. Intanto, nell'attesa di realizzare la fiera, è ufficialmente partita la raccolta fondi con la piattaforma Meridonare. La specificità di questo progetto è la totale gratuità sia per gli editori partecipanti che per i visitatori. La kermesse è organizzata da quattro realtà associative del terzo settore – Librincircolo, La Bottega delle Parole, Coop. Soc. Sepofà e Parole Alate – che hanno deciso di lanciare un progetto di crowdfunding sulla piattaforma dedicata a progetti di raccolta fondi..

Cos’è Ricomincio dai Libri?

L’evento si svolgerà nell’arco di tre giornate e vedrà la partecipazione di editori che potranno allestire uno spazio espositivo per la vendita e la promozione dei propri libri, autori emergenti e non emergenti, anche autoprodotti che potranno promuovere e vendere le proprie opere in un apposito spazio dedicato e associazioni che potranno partecipare presentando un proprio progetto culturale. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Pino Imperatore, Tommaso Pincio, Lorenzo Marone, Valeria Parrella, Massimiliano Virgilio, Emiliano Fittipaldi, Marco Masullo e tanti altri.

Come è possibile donare?

È possibile dare il proprio contributo sulla pagina della piattaforma Meridonare , per far sì che questa fiera diventi un faro culturale per la città di Napoli. Sono previste ricompense a seconda della cifra donata che vanno dal posto riservato alla sponsorizzazione del singolo evento.

Informazioni

Possibile ottenere informazioni relativa alla raccolta fondi e alla fiera "Ricomincio dai Libri" inviando una mail a info@ricominciodailibri.it oppure cliccando sul sito www.ricominciodailibri.it