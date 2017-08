in foto: Una delle macchine volanti progettate da Leonardo

Dopo lo straordinario successo inaugurato nel 2013, il progetto “Leonardo3” continua ad accompagnare migliaia di visitatori sulle orme di Leonardo da Vinci. Fino al 31 dicembre 2017, presso la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, la ricca mostra interattiva dedicata al genio rinascimentale propone un’esperienza lontana dalle tradizionali esposizioni: ricostruzioni funzionanti delle più celebri macchine progettate da Leonardo, restauri interattivi e una ricerca scientifica di lunga data, riportano in vita il genio più brillante della storia.

“Il Mondo di Leonardo” propone oltre 200 macchine in 3D, ricostruite studiando in modo approfondito e puntuale i manoscritti del Maestro: la fantasiosa Bicicletta Volante, insieme al Tandem Volante, costituiscono esempi di macchine che non vennero mai realizzate ma che oggi, con il supporto di un team scientifico di alto livello, possono essere ammirate come se fossero sempre esistite.

E non solo: è possibile ammirare le ricostruzioni del Leone Meccanico, del Pipistrello, della curiosa Macchina del Tempo e del Soldato Robot a grandezza naturale.

L’arte di Leonardo: visioni che prendono vita.

in foto: Progetto per la Macchina del Tempo (Bibliotheque de l'Institut de France, Parigi)

Un Leonardo da Vinci estremamente reale, tangibile, alla portata di tutti: è questo il progetto alla base di Leonardo3, che da anni porta avanti un’articolata ricerca sui manoscritti, dal Codice Atlantico a quello Madrid, oltre che un’importante esperienza nel campo della grafica computerizzata che permette alle visioni geniali di Leonardo di prendere vita.

La mostra, oltre ad esporre gli affascinanti modelli meccanici, permette di consultare virtualmente tutti i manoscritti leonardeschi, e di ammirare un restauro digitale dell’Ultima Cena che mette a fuoco dettagli e particolari non visibili a occhio nudo.