in foto: Vista dei Sassi di Matera

Un tweet non di uno qualsiasi, ma firmato Alessandro Laterza, editore della storica casa barese e vice presidente nazionale di Confindustria con delega al Mezzogiorno e presidente della Commissione Cultura degli industriali. L'occasione è data dalla prospettata chiusura dell'ennesima libreria a Matera, città che sarà Capitale della Cultura nel 2019

Chiude la LibreriaMondadori di Matera. Matera2019 capitale di che cosa: b&b e pizzerie?

Il tweet risale al 13 agosto ed è firmato da uno dei più esperti rappresentanti del mondo della cultura italiana, conoscitore del Mezzogiorno e della Basilicata. In effetti, in previsione di tale importante ricorrenza, vien da chiedersi come sia possibile che le librerie della città dei sassi continuano a chiudersi o a ridimensionarsi, fino al punto da ritrovarsi oggi con non più di due librerie, tra cui una scolastica in tutto il territorio cittadino. Al netto della prossima candidata alla chiusura, cioè la libreria Mondadori che, a causa dell'affitto troppo alto, rischia di chiudere i battenti a breve.

Nel recente passato, un'altra libreria storica materana, la libreria dell'Arco, ha chiuso la sua sede storica per spostarsi in luoghi meno battuti dove i prezzi per gli affitti sono più vantaggiosi. Potere del mercato e della gentrificazione a cui la città di Matera non ha saputo sottrarsi in questi anni, dove sono fioriti Bed and Breakfast, ristoranti e pizzerie di ogni genere, meno invece è stato fatto per la tutela del patrimonio culturale più difficile da difendere, quello dei librai storici e della cultura che non sia mero intrattenimento. Sempre Alessandro Laterza, commentando le risposte al suo tweet, ha chiarito il suo pensiero

Le librerie a Matera in vista del 2019 dovrebbero fiorire, non tirare l’anima coi denti nel turismo usa-e-getta.

Il punto, a quanto pare, a Matera come Firenze resta sempre lo stesso: il tipo di turismo che come sistema-Italia stiamo attraendo e in favore di chi e in ossequio a quale visione strategia. E, infatti, Laterza continua