Saranno 3,57 milioni i pensionati italiani che a luglio percepiranno la quattordicesima mensilità nel loro assegno pensionistico. L’allargamento della platea dei beneficiari della “nuova quattordicesima” è stato comunicato dall’INPS, che ha sottolineato come lo scorso anno i pensionati che ottennero l’assegno aggiuntivo furono 2,12 milioni, per una spesa complessiva di poco più di 854 milioni di euro (quest’anno, invece, il costo per le casse dello Stato sarà di circa 1,7 miliardi di euro).

Quattordicesima per i pensionati, di cosa si tratta.

La quattordicesima mensilità è "una somma aggiuntiva corrisposta a luglio di ciascun anno dall’INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”. Tradotto, si tratta di un incremento nella pensione di luglio che viene corrisposto ai pensionati che nel 2016 hanno avuto un reddito inferiore ai 13.049 euro.

La platea è stata ampliata grazie alla legge di bilancio del 2017, che ha “esteso il diritto alla somma aggiuntiva, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti” e parallelamente “incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”.

Quattordicesima a luglio, di quanto si tratta.

La somma aggiuntiva cui hanno diritto i pensionati varia a seconda degli anni di contribuzione, del reddito e della provenienza dell’assegno (lavoro dipendente o autonomo). Per i pensionati che hanno un reddito che non superato di 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero 9.786 euro, lo schema è questo

Per coloro che invece hanno un reddito compreso fra i 9786 euro e i 13049 euro, la situazione è la seguente

Come si ottiene la quattordicesima sulla pensione.

Non serve fare nessuna domanda, poiché la quattordicesima è erogata direttamente con l'assegno del mese di luglio. Spetta all'INPS fare le opportune verifiche per determinare se il pensionato ha diritto o meno all'assegno aggiuntivo.