I principali leader dell'ultradestra europea si sono dati appuntamento a Genova per un convegno chiamato ‘Alliance for peace and freedom' organizzato nella sede di Forza Nuova in via Orlando.

In concomitanza con l'evento un migliaio di persone si sono date appuntamento per manifestare insieme all'Anpi, dietro lo striscione che recita: ‘Genova non dimentica ora e sempre resistenza'. Il corteo, composto da attivisti politici ma anche da comuni cittadini antifascisti, arriverà in piazza Sturla in concomitanza del convegno organizzato dalle organizzazioni estremiste di destra del vecchio continente. Tra i manifestanti anche membri di partiti di sinistra e dei centri sociali della città: "Vogliamo esprimere il nostro sdegno rispetto alle presenze che arriveranno a Genova – ha spiegato Massimo Bisca, presidente di Anpi Genova – persone condannate nei loro paesi per avere esaltato le SS, partecipato a pestaggi, aver negato l'Olocausto, essere stati xenofobi, razzisti.

In piazza con l'Anpi anche il sindaco di Genova Marco Doria.

Significativa la presenza al corteo del sindaco di Genova Marco Doria, che ha deciso di portare la solidarietà dell'amministrazione comunale a tutti gli antifascisti e ai partigiani dell'Anpi. Durante la manifestazione ci sono stati momenti di tensione. Un gruppetto di attivisti ha tentato di sfondare il cordone della polizia quando un'ambulanza ha varcato le grate predisposte a protezione della zona rossa. I manifestanti si sono avvicinati lanciando oggetti e sono stati respinti dagli agenti in assetto antisommossa. Successivamente attimi di tensione ci sono stati anche tra membri dei centri sociali e operai della Fiom, che hanno predisposto un servizio di sicurezza onde evitare disordini. Un manifestante anziano è rimasto lievemente ferito da un lancio d'oggetti durante gli scontri.

Nel levante genovese il clima è comunque piuttosto teso: alcuni manichini, impiccati a testa in giù, sono stati trovati dalla polizia sul ponte fra largo Giardino e piazza Manin. Accanto alcuni striscioni con le scritte ‘Più fasci appesi' e ‘Non faremo prigionieri'.