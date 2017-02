A causa di un algoritmo sbagliato per almeno dieci anni i pendolari Trenitalia che usufruiscono di abbonamenti sovraregionali hanno sborsato decine di euro in più al mese: il caso riguarda in particolare i viaggiatori che si spostano in territori diversi e con diversa e autonoma tariffazione ed è stato finalmente svelato dopo gli allarmi lanciati da numerose associazioni di categoria e finalmente riscontrati anche da Trenitalia, che ha condiviso le recriminazioni e il disagio dei pendolari proponendo un percorso per superare il problema degli abbonamenti. Percorso che interesserà in primis coloro che le tariffe le formulano e poi le applicano, ovvero le Regioni, le quali dovranno garantire la correzione delle tariffe e il mantenimento dei contratti di servizio stipulati.

A causa di un algoritmo, dunque, gli utenti hanno sborsato circa il 33% in più. Chi viaggiava abitualmente tra Torino e Milano ha pagato 33 euro più del normale, cifra che sale a 36 euro per chi si è spostato tra Ancona e Pescara e 38 euro tra Milano e Genova. Trenitalia ha reso noto che presto si arriverà a una soluzione che soddisfi le giuste richieste delle associazioni dei pendolari e contemporaneamente non alteri dal punto di vista economico i contratti di servizio. Il compito di coprire il mancato introito derivante dalla riduzione del prezzo dei titoli di viaggio sarà quindi della Conferenza delle Regioni che, a quanto pare, era al corrente della problematica da qualche anno.

La questione è quindi diventata prioritaria per la Conferenza delle Regioni che dovrà provvedere a un "riallineamento tariffario di compensazione rispetto ai maggiori oneri fatti pagare agli abbonati sovraregionali in questi ultimi anni, in modo da garantire equità e giusto trattamento ai pendolari che usufruiscono del servizio ogni giorno". Una riunione della Conferenza che affronti la questione è prevista per la fine di febbraio: entro pochi mesi dovrebbe essere trovata una soluzione.