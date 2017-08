La morte di Gea Papa, la quattordicenne di Monza precipitata da uno scoglio a Capo d’Orlando, nel Messinese, ha sconvolto l’intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia della giovane. Sia i genitori di Gea che gli zii e i nonni (il nonno Giovanni La Torre è un poeta che fu anche candidato a sindaco) sono molto conosciuti a Capo d’Orlando e proprio nel centro del Messinese oggi si svolgono i funerali dell’adolescente. Dopo la funzione la salma sarà portata a Monza, dove Gea viveva insieme alla sua famiglia.

L’incidente domenica a Capo d’Orlando.

La giovane monzese si trovava da circa una settimana con i genitori e il fratello in vacanza in Sicilia quando è precipitata da uno scoglio riportando gravissime ferite alla testa e alla schiena. Domenica, come aveva fatto tante altre volte, era andata nella spiaggia di San Gregorio assieme ad alcuni amici ed è scivolata dallo scoglio denominato “Garibaldi”. Fin dal primo momento le sue condizioni sono apparse gravissime. La corsa in ambulanza verso il porto di Capo D’Orlando, dove era arrivato un elicottero del 118 che l’avrebbe dovuta trasferire a Messina, è stata inutile. Gea è morta poco prima che l’elicottero si alzasse in volo.

I messaggi di cordoglio per Gea.

Tanti i messaggi di cordoglio, come quello della società Società CSA Hockey Agrate, dove Gea giocava da tempo. “La Società CSA Hockey Agrate tristemente saluta la sua atleta quattordicenne Gea, scomparsa prematuramente cadendo dagli scogli di Capo d'Orlando dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri colori”, si legge su Facebook.

La poesia del nonno della quattordicenne Gea Papa.

Il nonno di Gea, Giovanni La Torre, ha scritto una poesia per dare l’ultimo saluto all’amata nipote. Ecco il testo apparso su La Gazzetta del Sud