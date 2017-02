Nuova ennesima tragedia legata all'uso delle armi negli Stati Uniti. Un bambino di appena 8 ani infatti ha ucciso la sorellina di 5 anni sparandole senza volerlo mentre stava giocando con la pistola carica che aveva ritrovato per caso nell'abitazione di famiglia a Jacksonville nello stato della Florida. Probabilmente credendola un giocattolo, il piccolo ha afferrato la pistola e gli è partito un colpo che ha raggiunto alla testa la sorella minore senza lasciarle scampo. Nel drammatico episodio è rimato ferito anche un altro bambino di 4 anni, vicino di casa degli altri due che stava giocando con la bimba di 5 anni al momento del fatto.

Il bimbo ferito fortunatamente è stato colpito di striscio e le sue condizioni non sono preoccupanti. Il bambino che ha sparato infatti ha fatto partire un solo colpo che però ha centrato entrambi. Per l'episodio la polizia locale ha arrestato un uomo di 34 anni, Maurice Antonio Mobley, compagno della madre dei due fratellini coinvolti. La pistola da cui è partito il colpo infatti era sua ed era stata lasciata carica e incustodita in casa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo aveva portato la pistola in casa senza preoccuparsi minimamente di lasciarla incustodita quando nell'abitazione vi erano i piccoli. Al momento della tragedia i tre bimbi coinvolti erano da soli visto che la mamma dei due fratelli era uscita per andare a fare la spesa.