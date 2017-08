Gli animali sono stati sempre la sua passione nonostante la tenera età, per questo la piccola Macie Allen, una bambina statunitense del Colorado che da poco ha compiuto 7 anni, in occasione del suo compleanno ha deciso di rinunciare ai soliti regali chiedendo a parenti e amici di versare una somma in contante da destinare all'aiuto di cani e gatti. Con i soldi racconti Macie infine è riuscita nel suo intento e ha potuto far operare un randagio conosciuto in un rifugio per animali in Oklahoma, il vecchio Jackson che soffre di problemi di cuore.

Una scelta maturata anche grazie ai nonni visto che il cane era ospitato proprio nella struttura per animali in cui i due adulti fanno volontariato. Macie però è andata anche oltre e insieme alla cugina Ella Faries di nove anni ha anche portato cibo, giocattoli e attrezzature varie per tutti gli altri animali del centro, chiedendo in cambio solo di essere tenuta informata di come Jackson risponde al suo trattamento medico e sulle pratiche della sua adozione.