Come aveva già fatto altre volte, era salita sul castello gonfiabile nel parco giochi dove si era recata coi genitori ma un improvviso vento l'ha sorpresa proprio mentre si divertita spazzandola letteralmente via lei e la struttura, uccidendola. Così è morta a soli sette anni la piccola Summer Grant, una bambina britannica di Norwich, nel Norfolk, nell'Inghilterra orientale. Ora, ad un anno di distanza da quel terribile incidente, sul banco degli imputati ci sono due addetti del parco giochi, l' Harlow Town Park, entrambi con la pesante accusa di omicidio.

L'inchiesta della polizia locale sul tragico episodio, infatti, ha stabilito che dietro la morte della bambina, ritrovata a oltre 150 metri di distanza, ci sia stata negligenza. I due addetti Shelby Thurston e William Thurston, rispettivamente di 25 e 28 anni, in particolare son accusati di non aver messo in sicurezza il gioco che ha ucciso la piccola nonostante il forte vento in zona. I due inoltre sono accusati anche di non aver osservato un obbligo generale di sicurezza ai sensi della legge sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro mettendo a rischio l'incolumità di tutti i piccoli che stavano giocando.