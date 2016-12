In molti ormai hanno imparato a usare alcuni meccanismi di sicurezza per difendere l'accesso dei nostri smartphone ed evitare furti di identità ad esempio con il riconoscimento delle impronte digitali, ma contro un bimbo che vuole a tutti i costi il suo regalo di Natale sembra ci sia poco da fare. Lo sa bene una mamma statunitense dell'Arkansas, Bethany Howell, che si è vista sottratte il suo cellulare dalla figlioletta di appena sei anni che voleva a tutti i costi i suoi adorati peluche dei Pokemon. La donna stava guardando un film con la piccola in casa quando si è appisolata sul divano. A questo punto la piccola Ashlynd ha colto l'occasione al volo, ha preso il telefono del genitore e lo ha sbloccato usando lo stesso dito della mamma addormentata.

A questo punto è andata su un popolare sito di e-commerce e ha acquistato i suoi giocattoli con l'account e la carta di credito collegata della donna. A scoprire che qualcosa non andava è stato il padre della bimba che ha notato un anomalo addebito di 250 dollari. Parlando con la mogie in un primo momento hanno creduto ad un virus nel telefono ma poi osservando meglio la merce comprata hanno capito che era tutto stato architettato dalla figlioletta. Per sua fortuna solo quattro dei 13 giocattoli erano rimborsabili così la piccola ha potuto godere in pieno della sua malefatta.