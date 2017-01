Potrebbe essersi conclusa tragicamente la scomparsa da casa del piccolo David Puckett, un bambino statunitense di sei anni sparito nel nulla la sera di capodanno dalla sua casa di Aurora, nello stato del Colorado, vicino Denver. Durante le ricerche del piccolo, infatti, le autorità locali hanno individuato il corpo senza vita di un bambino all'interno di un piccolo lago artificiale ghiacciato della zona. Il cadavere sarà ora sottoposto agli esami del caso ma il sospetto è che possa trattarsi proprio del piccolo David.

Il luogo del ritrovamento infatti è solo a due isolati di distanza dall'abitazione di famiglia del piccolo, l'ultimo posto i cui era stato visto la sera del 31 dicembre scorso. Per giorni le varie forze di polizia e altri volontari hanno battuto in lungo e in largo la zona per trovare il bambino dopo l'allarme lanciato dalla madre, ma nessuno aveva pensato al vicino laghetto che era completamene ghiacciato e non mostrava alcuna interruzione sulla superficie. Solo i cani specialisti usati nelle ricerche di scomparsi infine hanno fiutato la pista ed è stata fatta arrivare sul posto un squadra di sommozzatori con tute apposite che si è immersa nelle acque gelide dopo aver rotto il ghiaccio. Poco dopo purtroppo la macabra scoperta del corpo.