in foto: Diane De Zoysa insieme al marito di 33 anni più giovane (Facebook).

Quando nel 2012 aveva sposato un uomo di 33 anni più giovane di lei non avrebbe mai potuto immaginare che la sua vita ne sarebbe uscita rovinata, senza una casa e senza soldi. Sta facendo molto clamore sui media inglesi la storia di Diane De Zoysa, 59enne di origine britannica, trasferitasi la scorsa estate in Sri Lanka per amore di Priyanjana, 27enne locale che lavorava come inserviente in un albergo dove la donna aveva soggiornato qualche anno prima e che aveva deciso di sposare. Nel 2016 ha persino venduto il suo appartamento a Edimburgo per comprare una nuova casa nel Paese asiatico. Non solo. Ha consegnato il ricavato di questa operazione, circa 113mila euro, interamente nelle mani del marito.

Purtroppo, però, il ragazzo è stato ucciso qualche settimana fa con tre colpi di arma da fuoco mentre era a casa di un amico, lasciandola senza una casa e senza soldi per poter tornare in Scozia. "Sono bloccata qui, vi prego aiutatemi", è stato l'appello disperato della donna, ex impiegata nel City Council di Edimburgo, come riporta il quotidiano inglese Daily Mail. Diane è convinta che il ragazzo sia stato ammazzato da alcuni uomini che lo minacciavano per estorcergli denaro, ma le indagini della polizia sono ancora in corso e molti sono gli interrogativi a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta. Ma niente riesce a scalfire la sua disperazione.

"Pensavo fosse ricco – ha confidato ancora al Daily Mail – visto che aveva una casa graziosa, un minibus e un tuk tuk (un taxi a tre ruote). Ma mi sbagliavo. Aveva già dato loro dei soldi, ma ne volevano di più. Le cose sono peggiorate, poi, quando mi sono trasferita qui. Le richieste di denaro aumentavano, ma lui non mi guardava più e aveva perso anche interesse sessuale nei miei confronti. Ho capito allora che il nostro era un matrimonio di convenienza, mi ha usato". Diane aveva anche aiutato il giovane marito a mettersi in proprio con un servizio di autobus. "Ho rinunciato a tutto per stare con lui, e ora non ho niente. Mi manca molto ma voglio tornare subito a casa mia". La donna, però, non ha le risorse economiche per andare in patria, per cui si è affidata alle autorità scozzesi e al buon cuore di qualche benefattore per mettere definitivamente un punto alla sua favola d'amore diventata un incubo.