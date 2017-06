A 50 anni indossi un paio di occhiali speciali e vedi per la prima volta qualcosa che non avevi mai visto prima. Come reagisci a tale emozione? Un esempio lo ha fornito un uomo che si chiama Chris Smercer, daltonico e quindi incapace di distinguere alcuni colori. I suoi familiari hanno recentemente pubblicato un video in rete che mostra il momento in cui Chris riceve come regalo di compleanno dei particolari occhiali e li indossa per la prima volta. La reazione dell’uomo – che appunto per la prima volta in 50 anni di vita vede qualcosa che mai aveva potuto immaginare – è commovente. Grazie a questi particolari occhiali da sole realizzati da una azienda statunitense che si chiama Enchroma il cinquantenne ha potuto vedere quei colori che non sa distinguere. Queste lenti speciali permettono infatti di simulare una visione quanto più possibile vicina a quella di chi non è daltonico.

Chris commosso di fronte a uno spettacolo che mai aveva visto prima – Il video commovente è stato pubblicato dalla moglie di Chris, Delila Smercer: “Oh mio Dio”, si sente esclamare lui quando si rende conto di vedere qualcosa di nuovo. Il cinquantenne è circondato dai suoi familiari e, inizialmente confuso, appare entusiasta quando inizia a percepire colori, come ad esempio l’azzurro dei suoi pantaloni, che non era in grado di distinguere. E di fronte a uno spettacolo che mai aveva visto prima non riesce a trattenere le lacrime.