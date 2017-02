I fratelli gemelli Walker e Willis Myrick avrebbero dovuto condividere tutte le prime esperienze della vita compreso il primo giorno di scuola ma il destino ha voluto che si separassero già alla nascita per una terribile sindrome che non ha permesso a Willis di sopravvivere oltre il grembo materno. Si dice però che i gemelli abbiano un legame che va ben oltre quello tra semplici fratelli anche ad anni di distanza e a dimostrarlo è una bellissima e commovente foto di Walker pubblicata online e diventata subito virale commuovendo gli utenti della rete.

Nonostante l'età il piccolo bimbo statunitense, infatti, ha dimostrato di non essersi mai separato da quel fratello che teneva per mano nel grembo materno e a soli 5 anni ha deciso di andare sulla tomba del gemello per raccontargli la sua prima esperienza in classe. Come hanno spiegato i genitori, la foto risale al 2012 quando istintivamente il piccolo ha chiesto a mamma e papà di portarlo dal fratellino e si è seduto accanto alla lapide per raccontargli i dettagli del primo giorno di scuola.

"Ha aperto la portiera ed è scattato subito fuori dal macchina, l'ho trovato in questo modo. L'ho visto seduto lì e ho capito che avrei dovuto scattare una foto" ha raccontato ai media locali la madre di Walker, Brooke. La donna ha spiegato di aver deciso di condividere online lo scatto alla vigilia del decimo compleanno dei ragazzi perché in tutti questi anni Walker "si sente sempre in connessione col fratellino come se ci fosse stato tra loro un legame fuori dal comune".