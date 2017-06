Orrore a Toledo, una cittadina dell'Ohio, negli Stati Uniti, dove una bambina di appena quattro anni è stata la vittima di un atroce delitto. La piccola Aaliyah Smith è morta dopo una lunga agonia dopo essere stata torturata dalla giovane fidanzata del padre, la 25enne Bridgette White. La vicenda, la cui efferatezza che ha destato scalpore anche oltre i confini nazionali, è raccontata anche dal Sun.

Bridgette, che da tempo frequentava il 52enne Tyrone Hooks, spesso e volentieri si prendeva cura della piccola Aaliyah quando il papà era impegnato al lavoro. Il rapporto tra Bridgette e la bimba, tuttavia, non era dei più rosei. Gli inquirenti hanno scoperto infatti una conversazione tra la ragazza e il papà di Aaliyah, in cui Bridgette insultava e minacciava la bimba: "Questa piccola p…a deve cambiare atteggiamento o la ucciderò, sono serissima". Il corpo di Aaliyah presentava segni inequivocabili di violenza, dai lividi alle bruciature provocate da sigarette accese e altri oggetti incandescenti, ma non solo. Capelli e tracce del dna della bambina sono state rinvenute in una gabbia per cani e l'autopsia ha svelato che nell'organismo della piccola vi erano residui di eroina e cocaina. Bridgette White è stata condannata all'ergastolo per il delitto.