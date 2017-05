Un bambino di appena 3 anni rischia di morire dopo che i genitori per curarlo da un terribile rumore all'occhio hanno deciso di affidarsi alla magia invece che ai medici specialisti. È la storia del piccolo Bongre Anton Peter, un bimbo di Papua Nuova Guinea a cui i medici ormai hanno dato poche settimane di vita nel caso non fosse sottoposto a cure innovative. I parenti infatti ora hanno intrapreso una corsa contro il tempo per sottoporre il bimbo a un trattamento per un tumore che ormai ha inghiottito tutto l'occhio destro.

Al piccolo è stato diagnosticato un retinoblastoma, una patologia oculare rappresentata da un tumore maligno all'occhio. I primi sintomi della malattia erano apparsi già l'anno scorso ma, dopo una veloce visita in ambulatorio, i medici che lo hanno esaminato gli avevano prescritto solo gocce e antidolorifici. Il piccolo però ha continuato a peggiorare e i genitori si sono rivolti così alla magia nera affidandosi ad alcuni stregoni del loro villaggio.

Ovviamente la magia non ha sortito alcun effetto e il tumore si è ingrandito a dismisura avvolgendo completamente l'occhio e sporgendo dal volto come una pallina. Alla fine i genitori lo hanno portato in ospedale dove però il piccolo riceve solo cure palliative in attesa che la famiglia raccolga i fondi necessari per il trattamento in Australia.