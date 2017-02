Un ragazzo americano che vive nell’Idaho è stato condannato, in seguito a uno stupro, a non fare sesso fino a un eventuale matrimonio. La singolare condanna è stata decisa dal giudice Randy Stoker di Twin Falls dopo che l’imputato ha confessato di aver violentato la sua ex fidanzata ancora minorenne. Perché questa decisione? Secondo quanto ricostruiscono i media statunitensi, il giudice ha deciso di evitare una condanna classica a 15 anni di reclusione dopo aver scoperto che lo stupratore, che si chiama Cody Herrera e che all’epoca della violenza aveva 17 anni, alle spalle aveva già una lunghissima lista di partner. Il ragazzo, ora diciannovenne, prima della violenza sessuale avrebbe infatti avuto ben 34 partner sessuali, un numero altissimo secondo il giudice che ha parlato di un eventuale disturbo nello stupratore.

Concessa la libertà condizionale – Da qui la decisione di concedere al giovane la libertà condizionale a patto che si sottoponesse a una terapia intensiva di un anno e soprattutto non facesse sesso fino alle nozze. Secondo quanto scrive il quotidiano locale The Times-News, il giudice avrebbe “utilizzato” una vecchia norma dello Stato per condannare Herrera a tale singolare pena. Si tratta di una norma nota come “legge sulla fornicazione”, che di fatto punisce con un'ammenda il sesso prematrimoniale. La decisione del giudice ha aperto un dibattito e non pochi giuristi e semplici cittadini hanno criticato tale condanna secondo molti anche difficile da far rispettare. “Penso che se il condannato facesse appello, vincerebbe facilmente – ha detto tra gli altri Shaakirrah R. Sanders, docente di diritto alla University of Idaho -. E poi come controllarlo? Non credo sia possibile fare irruzione nella sua stanza per assicurarsi che non disobbedisca”.

Lo stupro di una quattordicenne nel 2015 – I media locali, parlando della storia di Herrera, hanno anche spiegato nei dettagli cosa sarebbe accaduto con la vittima di stupro. Il ragazzo avrebbe abusato della minorenne nel 2015, dopo che la frequentava da circa un anno. La ragazzina all’epoca aveva 14 anni ma Herrera pensava ne avesse due in più e avrebbe scoperto la verità solo qualche settimana prima della violenza quando la madre della ragazza le ha proibito di uscire con lui. A quel punto una sera il diciassettenne si sarebbe intrufolato in casa della vittima per abusare di lei.