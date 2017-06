Lo studio lo aveva appassionato fin da piccolo e per questo è riuscito a diplomarsi col massimo dei voti dopo un carriera scolastica brillante conclusa primeggiando in tutta le materie. Al momento di scegliere una prestigiosa università che il suo curriculum gli permetteva, però, ha deciso di fare un passo indietro imboccando la strada che lo porterà a diventare monaco. È la storia di un giovane ragazzo indiano, Varshil Shah, originario della città di Ahmedabad nello stato di Gujarat.

L'ormai ex studente infatti ha capito che per lui era arrivata la vocazione e ha rinunciato ai piaceri del mondo spiegando che avere i massimi punteggi nei voti degli esami "non dà felicità". Il ragazzo quindi, dopo aver ricevuto il permesso dei suoi genitori, ha intrapreso un lungo percorso che lo porterà a diventare un monaco Jain che prevede di abbandonare la vita materiale anche attraverso una rinuncia totale ai propri beni. Il 17enne si è rasato la testa e con il tradizionale abito bianco si è sottoposto alla cerimonia di iniziazione che lo porterà ora a vivere l'esistenza austera e ascetica di un monaco attraverso la meditazione in un monastero.