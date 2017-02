Qualche ano fa era divenuta un volto celebre in tutto il Regno Unito a soli 17 anni dopo un grosso colpo di fortuna che le aveva permesso di diventare la più giovane vincitrice di un premio milionario alla lotteria, ma da quel giorno la sua vita è cambiata e non in positivo. Almeno è quello che sostiene lei stessa ai media locali annunciando addirittura l'intenzione di far causa alla società della lotteria per averle rovinato la vita. La protagonista della storia, la 22enne Jane Park, che vinse un 1 milione di sterline nel 2013 con il primo e l'unico biglietto della lotteria che avesse mai comprato, sostiene infatti che la grande vittoria l'ha lasciata incredibilmente stressata trasformando in peggio la sua esistenza.

"La gente mi guarda e pensa che vorrebbe il mio stile di vita e i miei soldi ma non si rendono conto dello stress", ha dichiarato la ragazza, spiegando: "Anche io credevo che sarei stata dieci volte meglio, ma invece è stato dieci volte peggio. Oggi a volte non vorrei aver avuto quei soldi. Mi dico: ‘La mia vita sarebbe molto più facile se non avessi vinto, ho cose materiali, ma a parte questo la mia vita è vuota. Qual è il mio scopo nella vita?' ".

La ragazza ha confessato che da allora fatica a trovare un fidanzato che non sia interessato solo al suo denaro e che anche i rapporti con gli altri sono diventati sempre più difficili perché le persone la identificano solo come la milionaria. Jane Park sostiene di non aver avuto l'età adatta per sopportare tutto quello stress per questo ora vuole fare causa all'azienda e chiede alle autorità di alzare fino alla maggiore età il divieto di comprare biglietti della lotteria.