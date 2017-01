Quando i medici le hanno diagnosticato una forma non curabile di leucemia dandole la devastante notizia che le rimanevano pochi mesi di vita, la giovane Alyssa Elkins, una ragazzina statunitense di 16 anni, ha deciso di impiegare le ultime settimane della sua vita realizzando i suoi sogni nel cassetto. Tra questi, oltre ad alcuni desideri più comuni come avere un cucciolo, visitare Disney World e provarsi degli abiti da sposa, la 16enne però ne ha elencato anche uno decisamente fuori dal comune: sparare a qualcuno con il taser, la pistola elettrica non letale usata dalle forze dell'ordine per immobilizzare i sospetti.

L'idea le è venuta guardando un video in cui suo zio Josh Barry, che fa il poliziotto, veniva colpito con un taser durante la sua formazione. Proprio a lui la ragazzina si è rivolta per realizzare il suo sogno ed è stata accontentata. L'agente infatti si è rivolto ai colleghi e tutti insieme hanno organizzato un vero e proprio evento per la 16enne, che vive in una fattoria nei pressi di McConnelsville, nello stato dell'Ohio. Alyssa, con tanto di maglietta della polizia, ha potuto così colpire uno dei tanti agenti del dipartimento di polizia di Newark che si era offerto volontario, il sergente Doug Bline.

L'evento, a cui hanno assistito una cinquantina di persone, è stato immortalato in alcuni video registrati con i cellulari e poi pubblicati online. Il volontario si è disposto di spalle alla ragazza sostenuto da due osservatori per impedire che sbattesse a terra. L'uomo ha subito in silenzio la scarica anche se dolorosa consapevole di farlo per far felice la ragazza. “Non mi piace infliggere dolore alle persone. Non pensavo che fosse davvero così doloroso”, ha commentato la 16enne dopo l’esperienza.