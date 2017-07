Attirata in una trappola, sequestrata e infine torturata e uccisa perché ritenuta corresponsabile della morte del suo fidanzatino appartenente ad una gang criminale di latinos. È la drammatica storia della 15enne statunitense Damaris Reyes Rivas, la cui fine è stata ora ricostruita dagli agenti dell'Fbi che indagano sull'efferato delitto avvenuto nel gennaio scorso in un parco della contea di Fairfax, nello Stato della Virginia, in Usa.

In relazione al caso la polizia ha arrestato 18 persone, quasi tutti adolescenti, ritenute in qualche modo legate al delitto, tra cui almeno dieci sono membri della gang MS-13, un'organizzazione di bande criminali associate, che ha avuto origine a Los Angeles e si è successivamente diffusa in altre regioni degli Stati Uniti e poi all'estero. Secondo il racconto in tribunale dell'agente speciale Fbi, Fernando Uribe, l'intero assassinio sarebbe stato filmato col cellulare da uno dei partecipanti al delitto, un ragazzino di appena 17 anni, per mostrare le sue capacità e il sangue freddo ai capi della gang che effettivamente poco dopo lo hanno promosso.

Era lui infatti a dettare gli ordini durante il massacro della 15enne. Damaris è stata attirata in trappola, poi brutalmente picchiata e torturata e infine fatta spogliare e accoltellata lentamente con decine di fendenti. Un altro membro del gruppo, tra cui vi era anche una ragazza 17enne, infine ha devastato il cadavere tagliandole un tatuaggio dedicato al suo fidanzatino. Il corpo della 15enne fu ritrovato su alcuni di binari ferroviari abbandonati dove era sta gettata.