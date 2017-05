Una lezione importantissima quella che Katie Murphy, 14enne di Waukesha, del Wisconsin, ha imparato a scuola. ‘Vitale’ è il termine giusto. La teenager americana ha infatti chiamato l'ambulanza dopo aver notato che sua madre Christa non riusciva a formulare frasi di senso compiuto. Si è subito ricordato quanto dettole spiegato in classe un paio di giorni prima dalla sua insegnante di scienze sui sintomi dell'ictus. A riportare la vicenda è il quotidiano inglese The Independent.

"Le sue parole erano tutte confuse, prive di senso – ha raccontato la ragazza al canale tv locale Wisn -. Allora mi sono ricordata di quello che avevo sentito a scuola e pensato che forse stava per avere un ictus, che quello poteva essere il primo segnale". Gli altri sintomi di un attacco di questo tipo solitamente includono torpore o debolezza, soprattutto su un lato del corpo, il viso, un braccio o gamba, un'improvvisa difficoltà visiva da uno dei due occhi e difficoltà di deambulazione, oltre ad un forte mal di testa senza causa apparente.

La mamma, 45 anni, ha ammesso di non essersi accorta di nulla, neanche nei giorni precedenti, neanche quando aveva trovato improvvisamente difficoltà svolgere alcune mansioni semplici e quotidiane, come mettere il dentifricio sullo spazzolino. Katie invece ha immediatamente chiamato aiuto dopo aver visto che qualcosa non andava nella sua mamma. E il peggio è stato evitato. "Ai ragazzi racconto sempre storie, perché so che sono qualcosa che sono alla loro portata e possono ricordare", ha spiegato l'insegnante di Katie, Beth Tomlin.