A soli 14 anni, insieme al fidanzatino coetaneo, ha ucciso la mamma e la sorellina sgozzandole in casa solo perché pensava che la donna preferisse la piccola a lei. È l'agghiacciante storia dell'adolescente Kim Edwards e del fidanzatino Lucas Markham che, interrogati dalla polizia, hanno ammesso il duplice delitto con freddezza e senza mostrare alcun segno di pentimento. In una registrazione audio inquietante rilasciata dalla polizia, Kim racconta di come è entrata in camera della madre col suo ragazzo mettendole un cuscino sopra la testa per non farla urlare.

La ragazza ha rivelato di aver sgozzato la mamma 49enne Elizabeth Edwards e la sorella 13enne Katie e di essere andata poi tranquillamente nella stanza accanto per vedere un film e poi fare sesso col ragazzo. "Saperle morte mi ha dato un senso di pace" ha spiegato la 14enne. Il macabro delitto è stato scoperto dalla polizia solo due giorni dopo quando gli agenti entrando in casa hanno trovato cadaveri ancora nelle loro camere completamente sporche di sangue. Entrambi i ragazzi sono stati dichiarati colpevoli di omicidio con una pena minima di venti anni in carcere.