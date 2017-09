in foto: Ethan Sonneborn, 13 anni (Facebook).

Il suo sogno è quello di sedere un giorno nello studio ovale della Casa Bianca. Ethan Sonneborn, 13 anni, sembra però essere già sulla buona strada. Nonostante la giovane età, infatti, il ragazzino, originario di Bristol, ha dichiarato orgoglioso al giornale locale "The Burlington Free Press" che ha intenzione di correre alle elezioni del 2018 per la carica di governatore dello stato in cui risiede, cioè il Vermont. Una scelta che è rimbalzata immediatamente da un angolo all'altro del pianeta. È vero che bisogna avere 18 anni per votare, ma attualmente manca una legge che prevede un limite d'età per scendere in politica.

Così Ethan ha deciso provarci e ha lanciato una petizione con la quale ha già raccolto 500 firme che lo supportano. "Corro per vincere – ha dichiarato -, ma sarei comunque contento di essere riuscito a lanciare un messaggio riguardo ai giovani in politica". Una passione, questa, che il 13enne ha cominciato a coltivare giovanissimo. Aveva, infatti, solo 5 anni quando si è iscritto per la prima volta tra le fila del Partito Democratico. Per dare inizio alla campagna elettorale è già tutto pronto, con tanto di logo e volantini, oltre naturalmente ad una agenda di impegna che non ha nulla da invidiare agli amministratori più adulti. Tra i punti che stanno a cuore a Ethan sono la legalizzazione della marijuana, la lotta al razzismo contro le minoranze e la comunità Lgbt. Ha anche promesso che non trascurerà la scuola nel periodo pre-elettorale, e fatto una previsione: nel 2044 correrà per la carica da presidente. A questo punto, chi vivrà vedrà.