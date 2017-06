Aveva deciso con fermezza di voler essere presente nel momento della nascita del fratellino così a soli 12 anni è entrata in sala parto con la madre Dede e l'ha assistita nell'intero travaglio fino a vedere la testa del fratello uscire. Protagonista della storia la piccola Jacee Dellapena, una ragazzina statunitense di Jackson, nello stato del Mississippi le cui foto con il fratellino tra le mani in sala parto sono state diffuse online diventando subito virali. Negli scatti, realizzati al Baptist Hospital, mostrano una Jacee tra la paura e la sorpresa mentre prende per la testa il fratellino, assistita da un infermiere.

"Non era come giocare a fare il medico, era una cosa reale e per questo ero veramente nervosa. Quando l'ho visto ho iniziato a piangere perché ho pensato che fossi troppo piccola per riuscire a farlo nascere", ha raccontato la ragazzina ai media locali. Questo però non le ha impedito di portare a termine l'intera procedura con tanto di taglio del cordone ombelicale. Al medico che le ha chiesto se voleva desiste infatti ha detto di no e ha proseguito fino alla fine.

A riprendere la scena il padre Zack che poi ha pubblicato le foto. I genitori e il medico hanno raccontato che Jacee voleva essere in sala parto già due anni fa, quando è nato il primo fratello, Zaydn, ma in quell'occasione i suoi genitori decisero che era troppo piccola. Con il nuovo fratellino però le hanno concesso questa possibilità anche perché con ogni probabilità questo sarà l'ultimo figlio della coppia.