Si chiama Diega Cammalleri ma un po’ tutti la conoscono come “zia Dedè” ed è una anziana maestra di Canicattì (Agrigento) che è appena diventata anche “Cavaliere della Repubblica”. Ed è sicuramente la più anziana Cavaliere della Repubblica Italiana dato che, il 23 ottobre scorso, la signora Diega ha spento ben 111 candeline. E a 111 anni compiuti è stata insignita dal presidente Sergio Mattarella dell'onorificenza di “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Una pergamena che si aggiunge al “Diploma di benemerenza di prima classe per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari” conferitole il 18 luglio 1975 e a un riconoscimento del Ministro della Pubblica Istruzione “per la meritoria attività svolta da maestra”.

Ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento – La signora Diega Cammalleri, in pensione da ormai mezzo secolo, non si è mai sposata e ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento e alla scuola. In un’intervista ha detto di non aver mai punito i suoi alunni, ma di averli solo corretti quando necessari. Come ha fatto ad arrivare a 111 anni? “Latte la mattina e tanto tanto caffè”, ha risposto la donna. C’è da dire che la signora Diega non è l’unica della sua famiglia ad aver superato i cento anni di età: lo scorso ottobre, quando ha spento 111 candeline, aveva accanto a sé anche la sorella di 108 anni e la cognata ultranovantenne.