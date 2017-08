Bimbo aggredito da un nido di vespe: per lui in tutto 50 punture di insetto, ha rischiato lo shock anafilattico. Il piccolo ha 10 anni, e si trovava a Ussolo, nell’alta valle Maira, sulle montagne in provincia di Cuneo, dove stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia, di Torino. Mentre giocava a pallone con degli amici la palla è rotolata in mezzo alle sterpaglie. Il bambino ha cercato di recuperarla ma si è imbattuto in un nido di vespe, che subito hanno iniziato a pungerlo. Il piccolo è scappato correndo verso la casa dei nonni, sempre attaccato da un centinaio di insetti. I genitori hanno tentato di liberarlo colpendo le vespe con delle coperte, ma invano. Il bambino ha inziato a tremare per effetto del veleno iniettato. È stato trasportato d'urgenza da un elicottero del 118 all'ospedale Santa Croce di Cuneo e si è salvato. Aveva più di 50 pungiglioni rimasti sotto la pelle. Ma ora sta bene, e dopo una notte d'osservazione potrebbe essere dimesso.