in foto: Alcune delle sosia che hanno partecipato al raduno di Dallas (@DallasMuseumArt!)

Il 6 luglio scorso tutto il mondo ha ricordato la nascita, oltre un secolo fa, della celeberrima pittrice Frida Kahlo. Mentre in Italia si prepara una delle più importanti retrospettive dedicate all'artista messicana e in tutta Europa tantissimi sono gli eventi già avviati, un museo statunitense ha avuto un'idea a dir poco curiosa, ma di estremo successo, per celebrare il significativo anniversario.

Migliaia di “sosia” di Frida Kahlo si sono radunati presso il Dallas Museum of Art, e ora si attende con ansia il responso dei giudici: l'evento, una specie di grande flash mob improvvisato, potrebbe infatti entrare ufficialmente nel Guinness dei Primati come il più grande raduno di sosia della storia.

Una Frida da record.

in foto: Tre Frida Kahlo da record (@DallasMuseumArt!)

Un evento, si diceva, quasi “improvvisato”, che ha riscosso un enorme successo, del tutto inaspettato: il museo di Dallas ospita da qualche mese, proprio in occasione dei 110 anni dalla nascita di Frida Kahlo, un'importante mostra sull'arte messicana dal titolo “Mexico, 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, and the Avant-Garde”. L'esposizione è già stata definita come fra i 10 migliori risultati dal Duemila, con 75 mila visitatori in due settimane.

Un successo sicuramente dovuto alla passione del pubblico per una delle icone artistiche più rappresentative del Novecento quale è stata la Kahlo: successo confermato anche dallo straordinario “raduno” creatosi qualche giorno fa nel museo. Il Dallas Museum of Art ha invitato i visitatori, attraverso i social, a travestirsi da sosia della pittrice: requisiti fondamentali per partecipare un abito con stampa floreale lungo almeno fino al ginocchio, uno scialle rosa o rosso, almeno tre fiori nei capelli e, ovviamente, l'inconfondibile sopracciglio reso indimenticabile da tanti dei suoi autoritratti.

in foto: Uno dei tantissimi autoritratti realizzati da Frida Kahlo

Il successo è stato enorme: il museo stimava di ricevere all'incirca 250 persone, e invece ne sono giunte più di 5 mila. Mille fra i sosia più fedeli, tra uomini, donne e bambini, sono stati selezionati per partecipare al Guinness World Record: la giuria ha dodici settimane di tempo per emettere il suo verdetto.