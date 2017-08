Come ha raccontato il Sunday Telegraph la Gran Bretagna sarebbe disposta a pagare fino a 40 miliardi di euro all'Unione europea per saldare il conto della Brexit. A patto però che Bruxelles accetti di negoziare l'accordo economico anche nell'ottica di un futuro accordo sul commercio. Il giornale inglese cita fonti attendibili tra i funzionari di Whitehall, che sarebbero informati sulle trattative sul divorzio dall'Ue. Finora la Gran Bretagna non si è sbilanciata e non ha avanzato alcuna proposta concreta. Da Bruxelles la cifra richiesta per saldare il conto è invece di 60 miliardi. Secondo i funzionari sentiti dal Telegraph in questo braccio di ferro Londra sarebbe disposta a pagare 30 miliardi in tre anni, ma nell'ambito dei negoziati potrebbe arrivare anche a 40 miliardi di euro se si arrivasse a un accordo conveniente."Entrambi abbiamo riconosciuto che ci sono obblighi finanziari ma per arrivare a una soluzione sul conto da pagare all'Ue serve flessibilità reciproca", aveva affermato qualche settimana fa il ministro britannico per la Brexit David Davis. La partita è ancora aperta, anche perché non sono ancora arrivate conferme ufficiali dal governo britannico.