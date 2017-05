in foto: Giovanni Falcone (1939–1992)

Il 23 maggio 1992 sulla strada che da Punta Raisi porta a Palermo, all'altezza dello svincolo autostradale di Capaci, esplodono circa 400 chili di esplosivo sistemati in un cunicolo di drenaggio sotto l'autostrada: muoiono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Sono trascorsi 25 anni.

Giovanni Falcone, insieme a Paolo Borsellino, è divenuto uno dei simboli della lotta contro la mafia, grazie soprattutto al maxiprocesso che nel 1987 porta in tribunale i più importanti Boss di Cosa Nostra con più di trecento condanne.

Oltre a numerosissimi film che fin dagli anni Ottanta vedono protagoniste le storie di Falcone e Borsellino, anche la letteratura può e deve aiutare a mantenere viva la memoria storica di quegli anni. 25 anni dopo la strage di Capaci, ecco 5 libri per ricordare Giovanni Falcone.

Cose di Casa Nostra.

Un testo profondamente significativo, in cui la voce di Giovanni Falcone è diretta, semplice, chiara: scritto dalla giornalista francese Marcelle Piovani, il libro riporta una lunga serie di interviste a Falcone che si dipanano in sei capitoli in cui il magistrato racconta con estrema chiarezza l'origine della mafia e la sua essenza. Pubblicato da Rizzoli, il libro venne scritto nel 1991, dopo che Falcone aveva lasciato Palermo e poco prima della sua morte.

Per questo mi chiamo Giovanni.

Questo testo di Luigi Garlando, pubblicato nel 2004, è stato adottato da molte scuole quale libro di narrativa: con una prefazione scritta da Maria Falcone, sorella di Giovanni, la storia inizia da un piccolo bambino di dieci anni che abita a Palermo. Il giorno del suo compleanno suo padre lo porta in giro per la città, parlandogli della mafia: la mafia è, nel racconto di Garlando, come un piccolo bullo che sfrutta i più deboli per ottenere ciò che vuole. Come quell'odiosissimo bullo che lo opprime a scuola. Durante la gita al bambino viene anche raccontata la storia di Giovanni Falcone: il giorno dopo tornerà a scuola ribellandosi al bullo. Nel 2008 Rizzoli ha pubblicato anche un adattamento a fumetti.

Ho ucciso Giovanni Falcone

In questo libro edito da Mondadori è possibile trovare, nero su bianco, la confessione di Giovanni Brusca, uno dei primi boss che hanno collaborato, negli anni, con la giustizia. Una storia ricca di dettagli, dalla famiglia mafiosa al primo omicidio, dal viaggio in America alla latitanza: ma soprattutto, i retroscena e i segreti di quei giorni, dei giorni immediatamente precedenti la strage di Capaci.

Uomini soli

Questo libro ricorda tutti quegli uomini che hanno dato la vita per la lotta alla mafia: oltre a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ci sono anche Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa, “uomini soli” contro tutti, anche contro lo Stato. Un racconto scritto da Attilio Bolzoni, giornalista, e pubblicato da Melampo editore, si tratta di una memoria diretta di tutti e quattro i protagonisti, un libro adatto ai giovani e a tutti gli italiani che non conoscono la storia politico-mafiosa dagli anni Settanta fino alle uccisioni di Borsellino e Falcone.

Giovanni Falcone

Sembrerebbe difficile scrivere una graphic novel su Giovanni Falcone: ma Giacomo Bendotti lo ha fatto, pubblicando con Becco Giallo un fumetto che ripercorre le vicende del magistrato, dal pool antimafia alla strage, con estrema semplicità ma anche non tralasciando il peso di una storia che ancora oggi è impressa nella memoria collettiva.