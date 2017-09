Vittorio Emanuele di Savoia condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, per l'accusa di calunnia. Questa è la decisione del gup di Roma Simonetta D'Alessandro, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Questa era la richiesta della Procura. Il reale aveva accusato Birgit Margot Hamer, pur essendo consapevole della sua innocenza: il reato che l'erede Savoia le aveva contestato era diffamazione, per il contenuto del libro di memorie "Delitto senza Castigo" del 2011. La donna aveva scritto che proprio Vittorio Emanuele aveva ucciso incidentalemente il fratello Dirk Hamer, ferendolo con un colpo di fucile.

I fatti sono avvenuti il 18 agosto del 1978, quando in seguito a un furto di un gommone, nei pressi dell'isola di Cavallo il re sparò due colpi di fucile. Hamer fu colpito per sbaglio, ma morì solo qualche giorno dopo, all'età di 19 anni. Il re venne assolto dall’accusa di omicidio dai giudici francesi, ma fu condannato solo a sei mesi per porto abusivo di armi. Grazie ad un'intercettazione ambientale fatta durante i 7 giorni di carcere a Potenza, dove era detenuto per la vicenda Vallettopoli, fu possibile ascoltare la confessione del discendente dei Savoia, che disse: "Anche se avevo torto… devo dire che li ho fregati". La conversazione risale al 2006. Vittorio Emanuele stava parlando con un compagno di cella e si riferiva appunto ai fatti del 1978.

Anche per il caso Vallettopoli, inchiesta condotta dal pm Henry John Woodcok, in cui il re era accusato di aver avviato un giro di prostituzione nel casinò di Campione d'Italia, fu prosciolto.

"Questo è un riconoscimento alla verità e alla giustizia – ha detto Birgit Hamer subito dopo la sentenza del tribunale di Roma – non ho mai cercato vendetta ma solo giustizia. Ho cercato un riconoscimento ufficiale della verità per quasi quarant’anni. È stata una traversata nel deserto dedico questo risultato a mio fratello".